Calcio | Gasperini | ' bella ripartenza | ora arriva una settimana chiave'

(Di domenica 30 ottobre 2022) Empoli, 30 ott. - (Adnkronos) - "Tanti punti, tante vittorie, questa di oggi ci dà tanta soddisfazione perché sul piano tecnico è stata una prestazione molto valida e ci rilancia dopo la partita persa con la Lazio. Questa è una, adesso affronteremo una squadra fantastica come il Napoli e poi l'Inter: vedremo se sapremo ripeterci". Così l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 2-0 sul campo dell'Empoli nel lunch match della 12/a giornata di Serie A. "Questo non è il momento dei sogni ma della gratificazione per i 27 punti in classifica -aggiunge-. Adesso incontreremo Napoli, Lecce e Inter: sarà unacon confronti determinanti per capire il nostro livello. Come si batte il Napoli? Dobbiamo ...