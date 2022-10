X Factor 2022 | le pagelle di Lucia e Michele Monina

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022)FRANCESCA MICHIELIN 2 Francesca Michielin è uno dei misteri più grandi del nostro mondo dello spettacolo. Non che non sia in buona compagnia, ma su di lei si sono investiti negli anni capitali che fin qui non hanno generato frutti e che avrebbero potuto serenamente risanare il debito pubblico di un paese del terzo mondo, santo Dio, senza in cambio aver tirato fuori nulla che non risulti amatoriale e dozzinale. Così è anche per la sua conduzione di X, sciatta, monocorde, eccessivamente entusiasta e scandita da intercalari quali “regaz” o “ho la pelle d’oca” che, in genere, si associano a contesti quali le recite delle elementari, non a programmi che ambirebbero a essere il top di gamma per quel che concerne la musica in tv. Anche fare domande leggendo il gobbo dopo che gli ospiti, Elisa e Dardust nello ...