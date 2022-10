Problemi su Meta | boom di segnalazioni di down su WhatsApp web | Instagram e Facebook da pc

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ancoraper. Le tre app didi Mark Zuckerberg hanno iniziato a non funzionare correttamente intorno alle 21.55 (ora italiana), secondo quanto riportato dadetector, il sito che monitora le anomalie della rete. Oltre all’app di messaggistica istantanea, gli utenti di tutto il mondo hanno riscontratoanche nell’accesso ae anon rispondono in diversi paesi. Lenon sono arrivate solo dall’Italia, ma anche da Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Stati Uniti e Australia. Su Twitter, piattaforma non appartenente al gruppo, e da meno di 24 ore ufficialmente acquisita dall’imprenditore ...

Ancoraper WhatsApp , Facebook e Instagram . Le tre app didi Mark Zuckerberg hanno iniziato a non funzionare correttamente intorno alle 21.55 (ora italiana), secondo quanto riportato da ...Gli utenti stanno segnalando che le app del colossodannodi accesso. La connessione ai server è quasi impossibile. Un problema che sta riscontrando anche DownDetector e che sembra ...Facebook down: dopo il malfunzionamento che ha recentemente travolto WhatsApp, continuano i disservizi delle piattaforme targate Meta.Facebook down. Dopo il down di WhatsApp di martedì scorso, oggi Facebook non funziona a dovere. Un altro dei servizi di Meta è colpito da disservizi, che impediscono a parte ...