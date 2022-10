Malattie gastrointestinali | al via corso Sige su nutrizione pazienti

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Roma, 28 ott. - Lariveste un ruolo sempre più di primo piano per la salute e il benessere deied è strettamente correlata, non solo alla prevenzione di diverse patologie dell'...

Humanitas Gavazzeni

Il ruolo del gastroenterologo è pertanto di importanza rilevante - non solo nel trattamento delledel tratto gastro - intestinali che possono causare malnutrizione - ma in qualità di "......quelle relative al batterio della Salmonella responsabile di una delle infezioni... le persone anziane e quelle già debilitate da altrecome gli immunodepressi. Le infezioni ... Malattie gastrointestinali, oggi la cura è più efficace grazie anche a ricerca e prevenzione Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) - La nutrizione riveste un ruolo sempre più di primo piano per la salute e il benessere dei pazienti ed è strettamente correlata, non solo alla prevenzione ...Donatella Rettore sarà al centro della puntata di oggi, venerdì 28 ottobre, di Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione. La cantante ha appena pubblicat ...