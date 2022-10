Luana D’Orazio | le Fiom di Firenze | Prato e Pistoia in sciopero contro il patteggiamento | “Sentenza che non rende piena giustizia”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Le segreteriedihanno indetto unoin protestaladiper la morte di, l’operaia uccisa il 3 maggio 2021 dall’orditoio nella ditta tessile in cui lavorava. Giovedì la gip pratese ha ratificato l’accordo raggiunto con la Procura da due dei tre imputati, i titolari della dittaCoppini e Daniele Faggi, condannati rispettivamente a due anni e a un anno e sei mesi di reclusione, nonché al risarcimento alla famiglia di un milione di euro. Per entrambi la pena resterà sospesa grazie alla condizionale. A processo andrà solo il manutentore del macchinario, Mario Cusimano, imputato di omicidio colposo e rimozione dolosa di ...

Riteniamo che la sentenza per la morte dinon renda pienamente giustizia per un atto gravissimo che ha causato la morte della lavoratrice al solo scopo di aumentare il profitto di un'azienda. La sicurezza sul lavoro deve ...I titolari dell'azienda imputati per omicidio colposo hanno patteggiato una pena minima per la morte di, l'operaia di 22 anni vittima del terribile incidente provocato, secondo l'...