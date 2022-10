Le Iene | chi è Gaetano Pecoraro? Età | moglie | figli | libro | capelli | parrucchino | carriera | Instagram

... 'Vorrei rendere l'arte visiva non adatta avede ma aguarda'. La mostra presenta un unicum ... il talent scout, opinionista e collaboratore per gli scherzi delle '', il DJ Biagio D'Anelli ...'Vorrei rendere l'arte visiva non adatta avede ma aguarda' ha, difatti, affermato. La ... il DJ Biagio D'Anelli , talent scout, opinionista e collaboratore per gli scherzi de 'Le' , che ...Terzo capitolo per l'intossicazione da tonno del ristorante di Gubbio: il titolare ora raccolta la sua verità a Le Iene. Che stride un po' con la sua precedente smentita.Quando ho sentito Sara fare questa domanda a Le Iene, ho provato una fitta al cuore ... soprattutto considerando la portata che ha nel vissuto di chi, magari da anni, ci convive. Il primo problema che ...