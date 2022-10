Kim si è preso il Napoli | Capello | “È più forte di Koulibaly”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 28 ottobre 2022) “Kim Min-jae è piùdi“, a dirlo è Fabio. Il sudcoreano è già leader del, in difesa e non solo. Il difensore ex Fenerbahce ha già giocato 15 partite con iltra campionato e Serie A e quindi non sembra azzardato dare già un giudizio. Tutti si aspettavano che Kim avesse qualche difficoltà, che si dovesse adattare al nuovo campionato. Anche perché non aveva mai giocato in un club europeo ad alti livelli. Ma Giuntoli ha deciso di investire quei 20 milioni di euro per portarlo in azzurro e fargli prendere il posto dell’idolo. A tanti era sembrato un azzardo, perché un giocatore così importante come il senegalese non si sostituisce facilmente. Eppure ilha investito metà dei soldi incassati per...