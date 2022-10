La Gazzetta dello Sport

A 36 anni stanno convincendo ancora tutti a suon di gol: per Edine Oliviersono ben 6 le reti a testa tra Serie A e Champions League. ...... ma rus Meglio spendere cinque centesimi in più ma bere vino rosso L'ispettorecon i suoi ...DI Marco ! Nel Corso Del Tempo Tutti Gli Uomini del Presidente esclamarono in coro Ma come gioca... Dzeko e Giroud, quei rinnovi senza età Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...C‘è tanta esperienza in squadra, sapevamo cosa ci portava questa vittoria. Vediamo cosa ci porterà il sorteggio, agli ottavi vanno tutte le squadre forti, noi ce la giocheremo come fatto col Barcellon ...