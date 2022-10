Bcp | intesa con Confindustria Salerno | Così aiuteremo le Pmi che vogliono investire in innovazione ed export

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Rilanciare il tessuto produttivo locale e favorire la crescita e la competitività delle PMI è la finalità prioritaria dell’Accordo firmato giovedì 27 ottobre dal Presidente diAntonio Ferraioli e dal Direttore Generale della Banca di Credito Popolare Felice Delle Femine.La BcP offrirà strumenti di finanza strutturata, percorsi di rafforzamento delle garanzie, gestione per lo smobilizzo di crediti verso la Pubblica Amministrazione. Renderà inoltre disponibili alle Associate soluzioni per attivare percorsi orientati alle logiche ESGs, nonché per valorizzare l’e l’internazionalizzazione. In base all’Accordo, BCP riconoscerà alle imprese iscritte aun iter preferenziale in merito alle tempistiche nelle risposte e condizioni agevolate su prodotti e ...

