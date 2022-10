(Di venerdì 28 ottobre 2022) E’ morto, a 71 anni, ilAnto. Aveva lavorato a lungo alla Rai, nella sede regionale di Torino, per il Tgr di Rai3 aveva seguito in particolare la politica, sempre apprezzato per lo stile sobrio ed elegante Professionista dal 1978, era in pensione da qualche anno. E’ morto la notte scorsa in ospedale alle Molinette di Torino. Lascia la compagna e un figlio in tenera età. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Addio al giornalista Nino Battaglia, volto storico del Tgr Piemonte - Ildenaro.it E' morto, a 71 anni, il giornalista Antonino 'Nino' Battaglia. Aveva lavorato a lungo alla Rai, nella sede regionale di Torino, per il Tgr di Rai3 aveva seguito in particolare la politica, sempre appr ...Giornalismo torinese in lutto. Si è spento nella notte alle Molinette Nino Battaglia, storico volto del TG Piemonte della Rai.