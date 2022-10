Vela | Mondiali 470 2022 | Gradoni-Dubbini scivolano fuori dalla top10 | medaglie sempre più lontane

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Si complica il cammino verso ledell’Italia a Sdot Yam (in Israele) dopo la seconda giornata di Gold Fleet ai Campionatidel 470 misto, nuova classe olimpica che farà il suo debutto a cinque cerchi in occasione dei prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. Marcoe Alessandrasono infatti scivolatia causa di un day-4 negativo, in cui hanno messo a referto un 11° posto ed una squalifica (risultato scartato, che fa però entrare in classifica una 27ma piazza) provocataprotesta dei connazionali Giacomo Ferrari e Bianca Caruso.retrocedono dunque al 13° posto assoluto con 80 punti netti, ma sono ancora pienamente in lizza almeno ...