Stragi del ’92 | in Appello chiesta la conferma dell’ergastolo per Messina Denaro | “Missione romana per uccidere Falcone era seria”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Uno dei misteri della fase preparatoria delledel 1992 è finito al centro della requisitoria del processo d’a Matteo. A parlarne è stato il procuratore generale di Caltanissetta Antonino Patti, che rappresenta l’accusa al procedimento di secondo grado al boss di Castelvetrano, accusato di essere il mandante delledi Capaci e via d’Amelio. Già condannato per ledel 1993, infatti, fino a pochi anni fanon era stato mai processato per le eliminazioni di Giovannie Paolo Borsellino. “Tra i motivi dell’della Corte di Assise d’di Catania del 2006 si dice che lafu un astuto ...

Il Fatto Quotidiano

All'epoca della firma della Convenzione, Libera, realtà nata nel 1995 a seguito dellemafiose che avevano messo in crisi la tenuta delle istituzioni democratichePaese, si adoperava già da ...Purtroppo, mi stupisce fino a un certo punto, perché l'effetto transfert, che lei ha fatto, tra neofascismo,e sostenitoripresidenzialismo è emblematico dei teoremi con cui parte della ... Stragi del ’92, in Appello chiesta la conferma dell’ergastolo per Messina Denaro: “Missione… Il documentario sull'omicidio del poeta mostra come il clima di quegli anni gli fosse ostile, al punto che non 'servivano' mandanti per ucciderlo ..."I figli del giudice - ha aggiunto l'avvocato - esprimono l'immane grido di dolore per l'accertamento giudiziario completo" ...