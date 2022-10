Memo Remigi palpa Jessica Morlacchi in diretta | sospeso da ‘Oggi è un altro giorno’ Lui | “Non avevo intenzioni libidinose” Bortone furiosa | “Intollerabile” “

(Di giovedì 27 ottobre 2022) È finita come tutti si aspettavano:è statoda Oggi è ungiorno. Tutto è cominciato venerdì scorso, qualche una spettatrice molto attenta ha scritto questo tweet (correlato da un video di 20 secondi): “tocca il fondoschiena… Ma è tutto regolare. Vergogna”. Il video si riferiva al lancio che Serenafa quotidianamente, un segmento di mezzo minuto in cui annuncia gli ospiti e saluta gli “affetti stabili”, il cast fisso di cui fanno parte tra gli altri Romina Carrisi, Massimo Cannoletta e, appunto,e la. Ma cosa si vede in quel video e cos’ha indotto la Rai a prendere la drastica decisione di sospendere il ...

La mano diche scivola giù oltre la schiena di Jessica Morlacchi . Una molestia in piena regola su Rai1 . È quanto scrive 'Dagospia', trovando conferma da fonti di viale Mazzini. Tutto vero, dunque. ...Sono ore che non si parla d'altro:è al centro di un grande polverone mediatico dopo essersi reso protagonista di un pessimo gesto nei confronti di Jessica Morlacchi a Oggi è un altro giorno . Lunedì scorso, il cantante e ...Bufera sul programma e Memo Remigi sospeso. Il programma pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone è finito al centro delle cronache per un episodio avvenuto in diretta tv nella puntata in onda v ...“Oggi è un altro giorno”, il programma pomeridiano in onda ogni giorno su Rai1 e condotto da Serena Bortone, è al centro da alcune ore di polemiche infuocate per un gesto di Memo Remigi, il cantante i ...