L' Isis colpisce in Iran mandando un segnale a tutto il mondo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Almeno venti persone sono state uccise e altre 40 ferite in un attacco al santuario religioso sciita nella città di Shiraz, nel sud dell'. Secondo l'agenzia di stampa statale del paese Irna, l'attacco, avvenuto mercoledì sera al Santuario di Shah Cheragh, è stato compiuto da tre uomini armati che sono entrati nel santuario dove hanno iniziato a sparare all’impazzata contro i fedeli e gli agenti di polizia che sorvegliavano il luogo di culto. L'Irna ha affermato che «gli aggressori hanno agito come terroristi takfiri», un chiaro riferimento agli estremisti sunniti militanti dello Stato islamico che questa mattina attraverso la propria agenzia stampa Amaq ha rivendicato l’attacco con un lungo comunicato nel quale oltre a glorificare l’attacco, ha fornito i dettagli operativi e ha ricordato: «È interessante notare che i combattenti dello Stato Islamico hanno lanciato ...

