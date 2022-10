Lady Dybala si gode Roma | il video al Colosseo

Tuttosport

Pomeriggio di relax per Oriana Sabatini assieme ad un'amica. La fidanzata di Paulogira un video mentre si trova al ...ROMA - Oriana Sabatini non ci sta: la compagna di Pauloha condiviso le strazianti immagini di alcune pecore brutalmente uccise a colpi di pistola in un allevamento intensivo., che spesso condanna sui social le condizioni disumane in cui vivono le bestie destinate alla macellazione , sensibilizza i suoi quasi sei milioni di follower su Instagram sull'argomento. ... Oriana Sabatini, lady Dybala e la scelta che commuove La fidanzata della Joya si concede un pomeriggio per le vie della capitale con la sorella Tiziana (Da Instagram: @orianasabatini) ...Lady Dybala l'ha fatto veramente: Paulo sorpreso, tifosi entusiasti. Ha suscitato entusiasmo la scelta di Oriana Sabatini, ecco perché.