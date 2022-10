Da Bako a Teodosic | spettacolo Virtus a Madrid | il Real finisce al tappeto

Virtus Bologna: Lundberg 18,16,14. Leggi i commenti Eurolega: tutte le notizie 27 ottobre 2022Per la palla a 2, coach Scariolo schiera in campo, Mannion, Weems, Ojeleye e. I 5 titolari di TVB, invece, sono Iroegbu, Jurkatamm, Sokolowski, Cooke e Jantunen. La Virtus parte subito ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Cinque giocatori in doppia cifra per Scariolo. Bene Bako e Teodosic dalla panchina con 16 e 14 punti. Non bastano al Real Madrid i 28 punti con 6 rimbalzi di Deck e la doppia doppia da 13 punti e 10 ...