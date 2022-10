Assurdo a Milano! Uomo accoltella 5 persone | 3 sono gravi | tra di loro c’è Pablo Marì del Monza

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Clamoroso a Milano: unhato cinquein un centro commerciale, ferendone tre in modo grave. Il fatto è avvenuto al centro commerciale Milanofiori, ad Assago, alle porte di Milano, dove unitaliano di 46 anni ha improvvisamente aggredito ben cinqueche sitrovate sul suo cammino. Tra, riferiscono i carabinieri, anche il calciatoreMarí, difensore delin Serie A. L’, che è già stato fermato dalle forze dell’ordine, soffrirebbe di problemi psichici. Al momento, si esclude la matrice terroristica, ma resta non chiaro chiaro se sia stata una lite a provocare la rabbia dell’aggressore.Marí (GETTY) Sul posto...

