“Ti abbiamo fregato” UeD | Riccardo Guarnieri stavolta non la passa liscia

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Uomini e Donne,potrebbe nonrla: tutto è successo dopo l’ultima registrazione e l’ennesimo scontro con Ida Platano. A, ed ai suoi modi stravaganti in cui alterna gelosia verso la dama bresciana a presunto disinteresse, sono ormai pochi a credere. Per capire il sentimento dei fan basta dare un’occhiata a questo messaggio lasciato da un’utente sulla pagina social ufficiale di Uomini e Donne. “Da buon narcisista patologico appena lei riesce a distaccarsi e ad interessarsi ad un altro lui la rivuole ma non perché ne è innamorato ma solo ed esclusivamente per riumiliarla( per esempio non avendo rapporti sessuali con lei come tutte le volte fa ). E scaricandola dopo poco nuovamente ritrovando per l’ennesima volta scuse o la motivazione che ...