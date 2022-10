(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L‘autunno è arrivato: quale modo migliore per rilassarsi se non in compagnia diledi casainper voi(clicca qui per visitare il sito dell’azienda) è il più grande venditore diretto di prodotti audio in Europa. L’ampia gamma di dispositivi no si ferma soltanto ai sistemi home theater, alle soluzioni audio TV, oppure ai sistemi multimediali ed ai classici Hi-Fi. Ma comprende anche una vasta scelta di cuffie, Bluetooth e altoparlanti multi-room con tecnologia di trasmissione interna Raumfeld. L’azienda, per quest’autunno ha presentato tantein super. Vi ricordiamo che, i prodottisono disponibili esclusivamente presso il web storee nei negozi ...

tuttoteK

Da, azienda berlinese specializzata in prodotti audio, arriva un'interessante novità: parliamo ... Le abbiamo testate per lavoro e per svago,com'è andata. Le caratteristiche principali Le ...i modelli proposti. L'offerta audio di alta qualità: Radio ONE Si tratta di uno speaker radio sveglia HI - FI con connessione Bluetooth 3 in 1. D i notte pratico e funzionale, di giorno ... Teufel: ecco tutte le novità autunnali in offerta L'autunno è arrivato: quale modo migliore per rilassarsi se non in compagnia di tutte le novità autunnali di casa Teufel in offerta per voi.