Manutenzione e sviluppo di itinerari escursionistici | 6 | 5 milioni per 8 progetti bergamaschi

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L’assessorato Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni della Regione Lombardia stanzia 15di euro per sostenere, attraverso il ‘Bando’, 31 nuoviriguardanti interventi distraordinaria per la realizzazione di tratti della rete escursionistica, di quella viaria di servizio alle attività agro-silvo-pastorali nonché di percorsi ciclopedonali e ciclabili. Un’azione che va ad aggiungersi a quanto già previsto per la Val Trompia e già parzialmente finanziata con un precedente provvedimento. “La concretezza di Regione Lombardia – spiega l’assessore Massimo Sertori – ci porta a sostenere altri, dopo i 10 della prima assegnazione per cui erano stati messi a disposizione 10. Il nostro obiettivo è incrementare l’attrattività dei territori ...