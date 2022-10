Liceo occupato a Roma | gli studenti del Bertelli | ' Risposta agli scontri della Sapienza'

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Stamattina i giovani sono entrati nella scuola di Termini Esquilino, hanno acceso fumogeni alle finestre e srotolato uno striscione in segno di ...

Stamattina i giovani sono entrati nella scuola di Termini Esquilino, hanno acceso fumogeni alle finestre e srotolato uno striscione in segno di protesta. Così gli studenti di Opposizione studentesca alternativa spiegano l'occupazione del liceo classico Pilo Albertelli di Roma, iniziata questa mattina alle 8. Il riferimento è alle cariche della polizia. Dalle 8 di questa mattina gli studenti del liceo classico Pilo Albertelli, nel rione Trevi, nel pieno centro storico di Roma hanno occupato l'istituto in segno di protesta contro il nuovo governo.