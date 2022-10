Lega presenta pdl per alzare il tetto del contante a 10 mila euro

Insomma, Meloni sta creando una formazione che sicome il nuovo ombrello di conservatori e ... ma che creano una indiscussa fascinazione anche per l'elettorato tipico die Forza Italia. ...Laprogetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila ...ROMA (ITALPRESS) – La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila euro. Prima firma dell’onorevole ...La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila euro. Prima firma dell'onorevole Alberto Bagnai. E' quanto si legge in una nota del partito. (ANSA). (ANSA) ...