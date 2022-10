Già è tempo di iOS 16 2 | le novità della prima beta

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Nessuna pausa per gli sviluppatori Apple: l’aggiornamento iOS 16.2 (naturalmente solo nella sua) è stato già rilasciato, in pratica subito dopo l’update iOS 16.1 definitivo di inizio settimana. Un nuovo pacchetto software è dunque già in sperimentazione con una serie dipure interessanti. Va subito chiarito che non è stata solo laiOS 16.2 (per gli sviluppatori) a fare capolino ma con essa anche i firmware di test iPadOS 16.2 e di macOS Ventura 13.1. Per quanto riguarda l’ultimo aggiornamento software per iPhone e iPad, Apple ha introdotto laversione dell’app Freeform; quest’ultima è una preziosa e utile lavagna digitale (senza limiti) che consentirà di lavorare in modo collaborativo ad uno stesso progetto. Per quanto riguarda poi più nello specifico la sola versione ...