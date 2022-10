ilmessaggero.it

... 'Lanon raggiungerà certo i livelli di compostezza alla quale lei ci ha abituato durante la pandemia...', ha provocato. Poi, tra le polemiche dai banchi del centrodestra,ha avvertito ...Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe, nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo, in corso alla Camera. 'Lasarà una opposizione solida e puntuale, ancorata ai bisogni ... Conte: La nostra opposizione sarà implacabile Il leader dem: contrari al disegno presidenzialista. I 100 anni dalla Marcia su Roma Ricorderemo Mattei. Il leader Cinque stelle: «Con voi riarmo e guerra ai poveri» ...Il Dg degli Spurs lavora sotto traccia per un grande colpo da mettere a segno a luglio: printi 15 milioni per il bomber ...