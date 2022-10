Caro bollette | scuole vicine al collasso | serve un miliardo e mezzo entro dicembre

Today.it

... poiché oggi l'Italia è al 24° posto nell'UE per la qualità dei servizi pubblici e soltanto il 28% delle Amministrazioni locali gestisce completamente pratiche on lin Alla domanda se il...Tra crollo del Pil, lo spettro della recessione, aiuti all'Ucraina, crescita delle spese militari, aumento dell'inflazione e delleper non parlare del- carburante, la guerra ... Cosa farà il governo Meloni per il caro bollette Giorgia Meloni, mentre Matteo Salvini tenta di condizionare l’agenda economica rilanciando flat tax e quota 41 per le pensioni, già questa settimana vorrebbe affrontare il nodo del caro-bollette.Una mobilitazione unitaria per dire `no´ al caro bollette e per chiedere «interventi immediati» a sostegno di imprese e lavoratori sui quali gravano «costi energetici non più sostenibili».