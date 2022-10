Rinvio accensione riscaldamento | a Milano nuova ordinanza anche a Bollate | Paderno e Novate

(Di martedì 25 ottobre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nuovodell’del. Il sindaco Beppe Sala rinvia per una seconda volta l’avvio dei caloriferi posticipandola al 3 novembre.dell’Si potranno accendere dal 3 novembre e non più dal 29 ottobre. Lo ha annunciato lo stesso Beppe Sala a margine degli Stati Generali delle biblioteche. “Sto ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Ma il 18 ottobre, viste le (insolite) alte temperature, il sindaco Sala aveva firmato un'ordinanza per rinviare l'del riscaldamento al 29 ottobre. Ora il nuovo. ...Milano rimanda ancora l'dei riscaldamenti, che non partiranno il 29 ottobre come previsto dopo il primo, ma il 3 novembre. Lo ha anticipato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine degli Stati ...Ecco come cambia il calendario di accensione dei riscaldamenti a Milano e nelle altre città e come risparmiare.Nuovo rinvio dell'accensione del riscaldamento a Milano. Il sindaco Beppe Sala rinvia per una seconda volta l'avvio dei caloriferi ...