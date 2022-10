Quindicenne accoltellato davanti alla scuola

ROMA on line

Un 15enne è statoquesta mattina a Miano, quartiere della zona nord di Napoli. L'accoltellamento è avvenuto in via Caprera; non è ancora chiaro se il fatto sia successo all'interno o nei pressi di una ...... era in cura per problemi psichici Rissa in fila alla cassa del supermercato, cliente... a luglio scorso uncon problemi psichici aveva ucciso il nonno di 78 anni, l'uomo era ... Quindicenne accoltellato fuori scuola Accoltellamento. Il ragazzino, secondo le prime ricostruzioni della Polizia, sarebbe stato colpito al braccio e alla schiena ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...