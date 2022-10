Motosprint.it

Durante il Gran Premiodella Malesia , Stefano Nepa stava disputando una corsa all'attacco, effettuando perentori sorpassi con la KTM dell' Angeluss MTA Racing . Il pilota abruzzese aveva velocità e passo da podio, ...Passò in MotoGP nel 2019, senza aver mai vinto prima un Gran Premio ine con una sola vittoria in Moto2. Il suoanno in MotoGP con una Yamaha clienti (cioè non la squadra ufficiale della ... Moto3, primo intervento chirurgico riuscito per Stefano Nepa A seguito di incidente e infortunio rimediato a Sepang, il pilota abruzzese è stato sottoposto a Kuala Lumpur ad una prima riduzione delle fratture di tibia e perone. Tra poche ore tornerà in Italia, ...Fabio Quartararo sembrava quasi averlo vinto, Francesco Bagnaia è vicino a farlo veramente, Marc Marquez potrebbe raggiungerli presto ...