E’ morto a 94 anni l’uomo più sporco del mondo Non si lavava da mezzo secolo

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma, 25 ott – I media internazionali lo avevano soprannominato “piùdel”. Nonostante la sua vita, diciamo così, non troppo igienica, l’iraniano Amou Haji èalla veneranda età di 94, proprio pochi mesi dopo essersi lavato per la prima volta dopo decenni. L’anziano uomo si era rifiutato di usare acqua e sapone per più di, temendo che si sarebbe ammalato. Viveva nell’antica provincia di Fars, nel sud dell’Iran e aveva evitato i precedenti tentativi degli abitanti del villaggio di ripulirlo. Secondo i media locali, però, alla fine alcuni mesi fa Haji avrebbe ceduto alle pressioni, lavandosi. Secondo l’agenzia di stampa iraniana, IRNA,si è ammalato poco dopo essersi ripulito, morendo la scorsa ...

