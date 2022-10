Allarme violenza negli stadi | “aumentano gli episodi | serve nuovo approccio”

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 25 ottobre 2022) “Il caso del tifoso aggredito sugli spalti delloo Franchi è purtroppo solo l’ultimo di una serie diche testimoniano come, nell’era post Covid, l’aggressività dei tifosi sia aumentata. Di contro però, non è aumentata la formazione del personale addetto alla sicurezza e non è cambiato l’al problema”. Così Ferruccio Taroni, presidente dell’A.N.DE.S, l’Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza, in merito agli ultimidiche hanno caratterizzato il fine settimana calcistico. “Quanto accaduto in Toscana – prosegue il presidente – è purtroppo l’ennesima dimostrazione di quanto andiamo sostenendo da tempo, ossia che il mondo dei tifosi nell’era post Covid sarebbe stato completamente diverso rispetto ai mesi precedenti. Questo perché lo stato d’animo di chi arriva ...