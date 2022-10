Grande Fratello Vip | Elenoire Ferruzzi si dichiara a Daniele Dal Moro e poi gli fa una scenata di gelosia | “Se vai di là urlo | spacco tutto il giardino”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Dopo essersi rassegnata all’evidente impossibilità di riuscire a conquistare Luca Salatino (follemente innamorato di Soraia Ceruti),ha messo gli occhi su un altro dei suoi compagni di avventura nella casa delVip. Nel mirino della showgirl è finito oraDal: “Il mio Gf sei tu!”, gli ha detto lei nei giorni scorsi,ndogli il suo interesse. Ma dalle frasi sdolcinate è arrivata poi ad una vera e propriadi: “Se vai di là. Se tu ti azzardi ad andare di lailte lo sto dicendo, perché c’è…. che è sempre in attesa”, gli ha intimato mentre si trovavano in ...

A nome personale e dell'intera giunta regionale porgo il cordoglio alla sua famiglia e al... Faceva parte dellafamiglie della Croce Rossa da oltre 30 anni.Ambra Lombardo, l'addio all'amica che ha deciso di suicidarsi: la dedica social Ambra Lombardo, nota per aver partecipato al, sta vivendo ildolore per la perdita di una sua cara amica. Sandra, si è tolta la vita e l'insegnate le scrive una bellissima e profonda dedica sui social: ' Ti auguro la pace ...L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha smentito il suo ritorno in casa e ha criticato gli autori e la squalificata Lamborghini: 'Parla sempre' ...Risveglio assai burrascoso nella casa del Grande Fratello Vip per Wilma Goich che continua ad attaccare la giovane Nikita Pelizon ...