Viaggio nei teatri dell’Opera più belli del mondo

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ascoltare l’aria di un’opera lirica significa accedere, almeno con i sensi, ad un altro, una nuova dimensione. Per questo in occasione del World Opera Day, che si celebra il 25 ottobre in concomitanza del compleanno di Georges Bizet e Johann Strauss II, Volagratis.com propone un viaggio in 10d’Opera, tra i più importanti e famosi al. Dai palchetti del Teatro alla Scala di Milano fino alle vele di Sydney, passando per la Sala dall’acustica unica del Massimo di Palermo e per il lago dell’Opéra Garnier di Parigi che ha fatto da sfondo alle vicende del Fantasma: pronti ad andare in scena tra leggende, curiosità e musica. Teatro alla Scala (Milano, Italia) – Tra palchetti arredati e primati luminosi “E luce fu!“: il Teatro alla Scala di Milano fu il primo teatro ala ...