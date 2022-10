Roma ancora invasa dai rifiuti | i Comitati di quartiere | “Servono le fototrappole | ma non arrivano Alcune zone sono terra di nessuno”

(Di domenica 23 ottobre 2022) Sebbene se ne parli meno rispetto a qualche mese fa, la situazione deidrammatica e le parole del sindaco Roberto Gualtieri (“Tra due annipulita come un borgo del Trentino”) sembrano più un’utopia che una promessa. Cassonetti stracolmi e sacchetti sparsi un po’ ovunque continuano a essere un leit-motiv per le strade della Capitale, senza contare sversamenti illeciti eingombranti. Rispetto allo scorso febbraio poco o niente è cambiato. Anzi, pare che le forze messe in campo per contrastare il fenomeno siano anche diminuite. O almeno questa la sensazione che hanno riscontrato molti cittadini attivi, tra cui Claudio De Santis, presidente del Comitato diL’Ostiense (Municipio VIII): “Le faccio un esempio: è capitato negli anni che ...

Il Fatto Quotidiano

...45, l'incrocio tra José Mourinho e Luciano Spalletti nel quale lacercherà di frenare la grande avanzata del Napoli e renderepiù entusiasmante la lotta scudetto. Per i risultati di Serie ...... d'accordo con la sua famiglia, il primo 'presidiava' Arcore e il secondo. Non a caso, ... Il Pd si spaccae già invidiano Meloni: "Lei governo in un mese, noi immobili..." Nomi a parte, ... Roma ancora invasa dai rifiuti, i Comitati di quartiere: “Servono le fototrappole, ma non arrivano José Mourinho e Luciano Spalletti hanno davvero poco in comune. Sono diversi nel mondo di essere, nei gesti, nel timbro della voce, nei ragionamenti. Le loro squadre vivono in due ...Big match all'Olimpico dove i giallorossi di José Mourinho ospitano la capolista guidata da Luciano Spalletti. Gli azzurri sono ancora imbattuti in questa stagione ...