MotoGP | GP Malesia | Pecco vede il titolo

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il GP delladellanon assegna ilmondiale, ma indica chiaramente la direzione che prenderà. Al termine di una gara tesissima,Bagnaia vince e porta il suo vantaggio in campionato a 23 punti su Fabio Quartararo. Il francese conclude in terza posizione, impedendo al rivale di festeggiare l’iride in anticipo. Ma gli servirà un miracolo per bissare il mondiale 2021. In mezzo ai due pretendenti c’è Enea Bastianini, secondo. Finisce qui il sogno di Aprilia, con Aleix Espargaro fuori dalla lotta per il mondiale. GP: cosa succede in gara? Bagnaia e Quartararo compiono delle partenze fulminee dalla terza e dalla quarta fila: dopo due curve sono già in top five! Davanti a tutti, il poleman Jorge Martin prova la fuga solitaria, ma il suo sogno dura ...