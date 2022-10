Verissimo | gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi | sabato 22 ottobre 2022

(Di sabato 22 ottobre 2022)del 22su Canale 522, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin22...

Anticipazioni, tuttiospiti delle nuove puntate Torna il doppio appuntamento settimanale con, il talk show condotto da Silvia Toffanin , in onda sabato 22 e domenica 23 ...... l'ultimo commosso addio alla moglie Paola Toeschi: 'Ho passatoultimi giorni della sua vita abbracciato a lei, baciandola…' - guarda STO MEGLIO - Dodi ne parla a: 'Ora sto bene, ...Tutti gli addetti ai lavori in estate hanno definito la Real Sebastiani Rieti “la squadra più forte di tutto il campionato”, non solo del girone C. Una vera e propria corazzata ...Il cardinale alla Festa del Foglio: “Il tempo non sta giocando a nostro favore, attenzione alla scintilla atomica” ...