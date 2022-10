Strage dell' Heysel | un documentario fa emergere nuovi scioccanti dettagli

... che aveva acquistato due fucili e 400 cartucce, compiendo appunto una. Elon Musk pronto a ...riceve un'impronta digitale e un kit di identificazione del DNA può presentare il kit alle forze'...La sera del 29 maggio 1985 , a Bruxelles, al vecchio e cadente stadio'Heysel , è in programma la finale di Coppa dei Campioni di calcio tra il Liverpool, il club inglese più titolato nelle competizioni internazionali e già detentore del trofeo, e la Juventus, il ...che finirà con la vittoria della Juventus grazie a un rigore discusso e servirà alle forze dell’ordine per riprendere il controllo del territorio e limitare i danni. La docuserie “The Heysel Tragedy”, ...Tre giovani sono morti e altre quattro persone sono rimaste ferite nell’incendio divampato in una abitazione in Via Caduti 16 marzo 1978, nella zona sud di Catanzaro. Nell’appartamento, riferiscono i ...