Sci alpino | Gigante maschile Soelden 2022 domani in tv | programma | orari e diretta streaming

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il, con l’o e ladello slalomdi, valido per la Coppa del Mondo di sci. Dopo le donne, sul Rettenbach sarà il momento dell’esordio anche per gli uomini dello sci. Appuntamento dOMni, domenica 23 ottobre: la prima manche è prevista a partire dalle ore 10, mentre la seconda dalle ore 13. La gara verrà trasmessa intv su Rai Sport HD e insu Eurosport 1, Rai Play e Eurosport Player.FEMMINILE IN TV SportFace.

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di Soelden, valido per la coppa del Mondo 2021 - 2022 difemminile. Primo appuntamento del circuito mondiale femminile come al solito fissato per fine ottobre sul ghiacciaio Rettenbach in Austria. Sono molte le atlete che puntano immediatamente ...... CHI SARÀ LA VINCITRICE Con la diretta del gigante femminile di Soelden comincia già oggi, sabato 22 ottobre, la stagione 2022 - 2023 della Coppa del Mondo di. Il Circo Bianco, come da ...Intervista esclusiva alla campionessa azzurra: "Mi piacerebbe vincere un’altra medaglia iridata, dopo dodici anni" ...La Coppa del Mondo 2022/23 prende il via questo fine settimana a Sölden e noi possiamo sperare in risultati di rilievo, grazie soprattutto a Marco Odermatt e Lara Gut-Behrami.