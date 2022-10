Ristretti ai domiciliari trasformano casa in un “droga-shop” | ri-arrestati padre e figlio

(Di sabato 22 ottobre 2022) Eranoaie hanno trasformatoin un negozio della, per vendere shaboo e hashish. Il “” era stato “allestito” a Monterotondo, nell’abitazione dove vivevanodi 38 e 30 anni.(di nuovo): spacciavano mentre erano aiNel corso dei quotidiani controlli, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monterotondo, nel verificare la presenza indei due uomini,agli arresti, hanno notato la presenza di assuntori già noti nei pressi dell’abitazione dei due in zona scalo di Monterotondo. Poiché ...

Al termine degli accertamenti di rito, entrambi sono stati tratti in arresto e, su disposizione del pm di turno, ristretti ai domiciliari. Ultimate le formalità di rito, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, gli arrestati sono stati ristretti agli arresti domiciliari presso le loro abitazioni in attesa di essere giudicati.