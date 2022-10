Musetti-Kecmanovic oggi in tv | orario | canale e diretta streaming semifinale Atp Napoli 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 22 ottobre 2022) Lorenzosfiderà Miomirnelladell’Atp 250 di. Il tennista di Carrara dopo aver fallito l’accesso alla finale la scorsa settimana in quel di Firenze, ci prova quest’nel capoluogo campano. Finora ha ben impressionato il giovane azzurro, che ha prima sconfitto la sua bestia nera Laslo Djere e poi dominato in lungo e in largo il colombiano Galan. Ora le cose si fanno più complicate, contro uno dei tennisti che è maggiormente migliorato in quest’annata. Entrambi sono alla ricerca della seconda finale in carriera a livello ATP: Lorenzo ha vinto pochi mesi fa ad Amburgo, mentre l’unico atto conclusivo giocato, e vinto, dal serbo risale al 2020, quando vinse a Kitzbuhel. SEGUI IL LIVE PROGRAMMA DEL ...