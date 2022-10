Meloni | per avere la premier donna bastava snobbare le quote rosa

(Di sabato 22 ottobre 2022) 00:00 Il nuovo governo ha giurato, ma c’era davvero bisogno di24 ministri? Non che prima fossero di meno. 01:45 I giornali e la primaa Palazzo Chigi. Sallusti colora diil suo Libero e Repubblica acida: “, Patria e Famiglia”. 05:20 E Sansonetti in buona compagnia con il Domani si chiede retoricamente: “Non doveva essere un governo di alto profilo?” 07:25 Parola ai commensali. 08:45 È il sesto governo di Mattarella… 10:48 Francesco Merlo sulla cognateria di Fratelli d’Italia. 11:33 Retroscena sul Cav scontento, i nomi dei ministeri e la doppia intervista di Petrini, il sociologo che vuole insegnare agli agricoltori il mestiere. 13:28 Le polemiche del Fatto sui conflitti di interesse di alcuni ministri. 16:07 E poi i giornali su Draghi e l’accordo sul tetto del gas, che non c’è. Leggete ...

Un mododire: 'Ce l'abbiamo fatta'. Ginevraruba la scena: la figlia di Giorgia saltella con lo zainetto e si siede accanto al papà Governo, è in carica: i ministri hanno giurato. ..." Congratulazioni a Giorgiala sua nomina a Presidente del Consiglio Italiano, la prima donna a ricoprire questo ruolo. Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo Governo in ...Il governatore della Toscana sull'impianto: "Per l'autorizzazione non perseguo una logica populista". La presidente dell'Umbria Tesei sul nuovo governo Meloni: "Il centrodestra ha valorizzato meglio ...Roma, 22 ott. (askanews) - Si è concluso nel Salone delle Feste del Quirinale il giuramento del governo Meloni, la cerimonia è durata circa mezz'ora. Nella consueta foto di rito del nuovo esecutivo la ...