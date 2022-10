Infortunio Pogba | la Juventus studia il rientro del francese | il punto

(Di sabato 22 ottobre 2022) Paule il suouna strategia che laha in testa per provare a recuperare ilper la sfida contro l’Inter Paule il suouna strategia che laha in testa per provare a recuperare ilper la sfida contro l’Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri vogliono avere la massima prudenza per il. Un test amichevole stile Chiesa per capire la sua condizione e capire se Allegri potrà contare su di lui per la sfida contro l’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Oltre a Paule Federico Chiesa, di cui abbiamo già parlato, e il lungodegente Kaio Jorge che ... che però sembra vicino al rientro dopo l'al crociato; come lui anche Jean - Daniel Akpa ...Meno, molto meno alla Juve, dove l'argentino è arrivato perché fortemente voluto e aveva come 'avversari' di reparto uno assente per), uno tenuto a forza (Rabiot), uno in calo di ...L'argentino sarebbe pronto a ritornare alla Juve dopo il mondiale per dare il suo contributo alla società bianconera fino a giugno ...Come riferisce Gazzetta, Allegri sta ritrovando pian piano tutti i giocatori e aspetta Paul Pogba e Federico Chiesa, che già si allenano in gruppo. Per l’ex Fiorentina ...