Governo | Bonaccini | maggioranza baldanzosa | poche chiacchiere

Agenzia ANSA

...dell'inaugurazione del Cirfood District a Reggio Emilia."Auguri di buon lavoro a Giorgia Meloni e ai suoi ministri - ha detto- . Speravo venisse insediato il prima possibile ile ...... il secondo, ovviamente, è cercare di sfruttare le inevitabili difficoltà delMeloni ... Si tratta del presidente della Regione Stefano, da mesi dato in pole per la successione di Letta ... Governo: Bonaccini, metta da parte l'idea di cambiare Pnrr Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...