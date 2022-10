Tennis | WTA Guadalajara II 2022 | Gauff elimina Trevisan Avanti Azarenka | Sakkari e Pegula

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Si sono delineati i quarti di finale del secondo torneo WTA di. Sul cemento messicano si è interrotto il cammino di Martina, che è stata sconfitta in due set dall’americana Cori. Nettamente superiore la numero nove del mondo alla toscana ed ora la statunitense se la vedrà con la bielorussa Viktoria, che ha superato Madison Keys per 6-4 6-7 6-1. Niente derby americano nei quarti trae Keys, mentre ci sarà tra Jessicae Sloane Stephens. La prima ha superato con un duplice 6-4 la canadese Bianca Andreescu ed, invece, la seconda ha sconfitto la francese Caroline Garcia in due tiratissimi set con il punteggio di 7-6 7-5. Successo in rimonta per la greca Mariacontro la statunitense Danielle Collins. La numero sei del ...