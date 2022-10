Meghan Markle rompe il silenzio | la verità sul funerale della Regina

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 21 ottobre 2022)ha rilasciato una nuova intervista bomba dopo tanto. La duchessa di Sussex ha concesso le proprie dichiarazioni alla rivista Variety, offrendo un omaggio allaElisabetta e parlandosua partecipazione aldi Stato, che si è tenuto il mese scorso. Ma ha anche accennato al fatto che la morteSovrana abbia avuto ripercussioni “complicate” per il principe Harry. Per l’intervista, che promette già di far parlare di sé per molto tempo, laha anche posato per un servizio fotografico indossando un vestito Jason Wu da 4.657 sterline, oltre ad altri abiti di alta moda, tra cui un Carolina Herrera da 2.990 dollari e un Galvin da 1.560. AnsaPer l’occasione la duchessa di Sussex ha scelto di farsi immortalare ...