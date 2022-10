L' investitura di Franco a Giorgetti | “Adattissimo al Mef” E svela tutti i problemi dell' Italia

Io Donna

Per la rubrica Il bianco e il nero ne abbiamo parlato con gli storiciCardini e Piero Ignazi.di fatto che la prima donna che è riuscita a ottenere il diritto ad avere per prima l'......battuta "a Fra' che ti serve" con cui Gaetano Caltagirone salutava a ogni chiamata l'amico... Quello di Andreotti è un filone di pensiero che attraversa secoli di storia: le lotte di... Prima investitura per William come principe del Galles. Vanessa Redgrave diventa una dama