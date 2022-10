Governo | Matteo Piantedosi ministro dell’Interno

Nelci sono molti politici, e diversi esponenti storici della destra e del centrodestra:Salvini è il nuovo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Giorgetti dell'...Piantedosi ministro dell'Interno Crosetto ministro della Difesa Santanchè ministro del Turismo Schillaci ministro della Salute Sarà proposto Mantovano sottosegretario alla Presidenza...(Adnkronos) – Dopo oltre due anni alla guida della prefettura di Roma Matteo Piantedosi torna al Viminale: un km per un totale di 12 minuti a piedi. Una distanza minima in termini di spazio ma enorme ...Storico esponente della Lega, può essere considerato il volto moderato del Carroccio. Le sue posizioni si sono spesso discostate da quelle di Matteo Salvini anche se non ha mai apertamente messo in di ...