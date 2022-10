Gf Vip 7 | importanti novità in arrivo? Ecco di cosa si tratta

Leggi su isaechia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Poche ore fa Gabriele Parpiglia ha rilasciato alcune nuove indiscrezioni riguardanti questa settima edizione del Gf Vip, giunta alla sua decima puntata. Stando a quanto riportato da BlogTivvu.com, nel corso di una diretta a Casa Pipol, il giornalista avrebbe affermato che il reality show a patire da novembre andrà in onda solo il lunedì, per non scontrarsi con i Mondiali che andranno in onda su Rai Uno: Ci sono dei rumors che si intrecciano in rete, diamo l’ufficialità: il Grande Fratello Vip da metà novembre andrà in onda almeno fino a gennaio – per poi riprendere con doppio appuntamento – solo il lunedì. Fino a Natale e Capodanno, per poi riprendere con il doppio appuntamento. Il programma condotto da Alfonso Signorini dovrebbe poi prolungarsi fino a maggio- giugno. Ancora però tutto tace nulla di confermato. Sarà il Gf Vip 7 l’edizione dei record? L'articolo proviene da Isa e ...