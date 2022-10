Fatih Akin riceve il Kineo e GCHR Movie for humanity award

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il regista tedescoha ricevuto il prestigio premio per il suo impegno in difesa dei diritti umani In occasione della diciassettesima edizione della Festa del cinema di Roma, è stato presentato Rheingold, nuovo film del regista tedesco. Nell’occasione, il cineasta ha anche ricevuto il prestigiosofor, un riconoscimento per il suo grande impegno in difesa dei diritti umani.è infatti da anni un punto di riferimento in questo campo, un impegno certificato anche dal film il Padre, del 2014, incentrato sul terribile genocidio degli armeni. Ora per il tedesco arriva un altro grande riconoscimento che certifica la genuinità del suo lavoro. Cos’è il ...