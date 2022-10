Emma Marrone parla per la prima volta della morte del padre | parole da brividi

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Personaggi Tv.dichiarazioni. In occasione di una Masterclass alla Festa del Cinema di Roma, la famosa cantante hato per ladel. Rosariosi è spento lo scorso 5 settembre all’età di 66 anni. Da tempo lottava con una grave malattia. Ledisono da. La cantante è riuscita ad emozionare i presenti e siamo sicuri che anche a voi verrà da piangere. (Continua…) LEGGI ANCHE:, racconto da: “I dottori mi avevano dato due mesi di vita”, le dichiarazioni ...

... presentato in questi giorni nella sezione Panorama Italia " Concorso ad Alice nella Città, di cuiè protagonista). Dopo aver presentato la pellicola, la star ha incontrato il pubblico ...Non solo cantante,prosegue con successo anche il suo percorso di attrice. Dopo aver recitato nel film " Gli anni più belli " di Gabriele Muccino e nella serie " A casa tutti bene ",torna sul grande schermo . La cantante è la protagonista di " Il Ritorno ", la nuova pellicola di Stefano Chiantini presentata qualche giorno fa in anteprima alla Festa del Cinema di Roma ...Esplode la bombola di gas e fa crollare parte della casa: una donna ha rischiato di morire sotto le macerie della sua abitazione a Corsano (Lecce). Il ...Chi è Emma D'Aquino: si è occupata dei più importanti casi di cronaca: quello di Cogne e il delitto di via Poma. Condurrà Amore criminale ...