Elettra Lamborghini si confessa | l’amore platonico con una donna e l’Eurovision

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 21 ottobre 2022)è una delle artiste più note del nostro Paese, in tutto il mondo. Canta, balla, presenta e non solo.è veramente amatissima. Laha rilasciato un’intervista decisamente interessante per Shangay, che altro non è che una rivista piuttosto famosa in Spagna, Paese doveha un seguito importante. Tant’è che, facendo reggaeton, trova l’Italia un po’ piccola e vorrebbe visitare di più la Spagna e l’America Latina. D’altronde sappiamo bene che lei canta spesso e volentieri in spagnolo, le viene più naturale. E qui la cantante si è lasciata andare a delle rivelazioni di cui vogliamo parlarvi qui di seguito.: “Sono sposata con un uomo ma ho sempre prestato attenzione alle donne”...